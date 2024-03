Die „Villa Meschik Pizzeria Enoteca“ in St. Ruprecht in Villach schaffte es mit 15 Prozent unter die Top Drei beim Voting der beliebtesten Pizzeria Kärntens vom Lifestyle-Magazin „Fallstaff“. Platz zwei geht nach Klagenfurt an „Villa Lido“ (23 Prozent), die beliebteste Pizzeria Kärntens ist die Völkermarkter „Pizzeria Don Carlo“ (24 Prozent).

Die Freude bei Sigrid Meschik und ihrem Team ist groß: „Erster Platz in Villach und dritter Platz in Kärnten – vielen Dank für die Auszeichnung bei Falstaff, liebe Freunde“, schreiben sie auf Facebook. Meschik führt seit 2007 den Familienbetrieb. Ihr Geheimnis? Das ist wohl die neapolitanische Pizza „in bester italienischer Holzofenqualität“. Das Zusammenspiel aller Faktoren sei dabei entscheidend. „Alles, das in unserem handgefertigten, neapolitanischen Kuppelofen gebacken wird, wurde vorher von Hand geschnitten, die Tomaten von Hand zu Sauce zerquetscht. Der Teig wird täglich frisch und schonend im Hubteigkneter zubereitet, mit anschließend traditionell langer Ruhezeit von 48 bis 72 Stunden“, verraten sie. Entscheidend sind auch ihre Pizzaioli – allesamt aus dem Süden Italiens – und allen voran ihr Chefpizzabäcker Antonio, der sein Handwerk an einer Pizza-Akademie in Neapel gelernt hat.

Außerdem schafften es „Ristorante La Storia“ aus Rosegg (Platz 7), „Pizzeria Pamperfocaccia“ aus Villach (Platz 8) und „Pizzeria Stella Marina“ aus Villach (Platz 10) unter die Top Zehn.