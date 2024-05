Frischer Wind im Fitness-Studio „Body and Sun“ im Badstubenweg in Villach. Gerhard Bleiweis als Studioleiter und Schwester Angela Janschitz als Geschäftsführerin haben das Studio, , das im Einkaufszentrum VEZ angesiedelt ist, übernommen. Seither hat es bereits einige Aktionen gegeben, wie Training um nur 29,90 Euro im Monat sowie Oster- und Frühlingsaktionen. Auf einer Fläche von rund 1400 Quadratmetern wird neben dem Training auch ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfsauna und Infrarotkabine geboten. Das Kursangebot umfasst unter anderem Pilates, Yoga, Tabata und Aerobic. Auch neu sind die Öffnungszeiten: Seit Mai hat das Studio von Montag bis Freitag von 6.30 bis 21.30 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr, Sonntag von 8 bis 13 Uhr sowie an Feiertagen von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Derzeit suchen Bleiweis und sein Team noch nach Verstärkung im Thekendienst und als Fitnesstrainer auf geringfügiger Basis. Bei Interesse kann sich telefonisch unter (04242) 555 51 oder per E-Mail an office@bodyandsun.at beworben werden.