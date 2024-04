„Bei seinem Lied ‚Der Sommer und Du‘ hat Udo Jürgens ganz bestimmt an Villach gedacht“, ist sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sicher. Ganz unter dem neuen Slogan – „Villach, der Sommer und Du“ – startet auch das Villacher Sommerprogramm mit neuen Veranstaltungen. Von Juni bis September können Einheimische und Gäste Sport, Kultur und Tradition erleben und einen abwechslungsreichen und spannenden Sommer genießen. Für Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler beschreibt der neue Slogan „die Lebensfreude und Begeisterung der Villacherinnen und Villacher“. Das Programm für den Sommer umfasst eine vielfältige Mischung aus sportlichen, kulturellen und traditionsreichen Veranstaltungen unterschiedlichster Größe, darunter auch einige Neuerungen.

Zu den Höhepunkten zählen unter anderem ein BBQ am Unteren Kirchenplatz begleitend zur Fußball-Europameisterschaft, ein Beachvolleyballplatz auf dem Rathausplatz, Surfen an der Draubrücke sowie ein Konzert von „The Voice of Germany“-Finalistin Emely Myles in der Innenstadt. Albel: „Auch traditionelle Veranstaltungen wie der Villacher Kirchtag oder diverse Kunstmärkte werden einen hohen Stellenwert haben.“ Die neue Inszenierung der Innenstadt mit Blumenschirmen in der Lederergasse, Lampions entlang der 10. Oktober-Straße und dem Unteren Kirchenplatz sowie gebrandeten Surfboards soll Villach eine sommerliche Atmosphäre verleihen. Die Lampenschirme wurden ebenfalls entsprechend gestaltet. Bechler: „Die Investitionen können wir – auch weil wir sehr viel selbst erledigen – im Rahmen halten. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren rund 60.000 Euro in stimmungsvolle Deko-Elemente investiert.“

Betriebe profitieren von der Besucherfrequenz

Die Händler und Gastronomiebetriebe profitieren von der hohen Besucherfrequenz durch die Attraktivität der einzelnen Veranstaltungen und zudem sei Villach ein Besuchermagnet für die gesamte Tourismusregion. „Villach ist nicht nur eine Gewerbestadt, sondern auch eine Tourismusstadt. Ich bin überzeugt, wenn die Betriebe mitmachen, ist das für alle eine Win-win-Situation. Denn die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen werden auch etwas konsumieren wollen“, sagt Bernhard Plasounig, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Villach.

Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See, sieht mit dem Sommerprogramm auch im Tourismus eine Bereicherung: „Mit unseren kostenlosen S-Bahn-Angeboten bringen wir von den Seen auch eine hohe Besucherfrequenz am Abend in die Innenstadt. Unser Ziel ist es, dass die Gäste am Nachhauseweg nicht nur zufrieden, sondern begeistert sind.“ In den vergangenen Jahren seien messbare Steigerungen, was die Besucherfrequenz in der Innenstadt anbelangt, wahrgenommen worden. „Das hat auch damit zu tun, dass es mehr als eine Million Nächtigungen bei uns gibt“, so Bechler weiter.

BBQ und Europameisterschaft

Eingeleitet wird der Sommer am 14. Juni mit der Premiere von „Draupuls“ an den Drauterrassen. Die Wassershows finden jeden Mittwoch und Freitag um 21.30 Uhr statt und werden heuer um zwei neue Programme erweitert: „MusicaliX“ präsentiert Musicals von „Cats“ bis „Romeo und Julia“ sowie Auftritte von Thomas Borchert und Angelika Milster. Bei „Disco Disco“ werden die Club-Tracks der 80er bis 2010er-Jahre gespielt und sollen selbst den größten Tanzmuffel zum Abtanzen bringen. Musikalisch wird es ebenfalls am 26. Juni: Die Finalisten der vergangenen Staffel von „The Voice of Germany“ Emely Myles mit Band tritt am Hauptplatz auf.

Die Fußball-Europameisterschaft kann an mehreren Lokationen per Public Viewing verfolgt werden. Vom 17. bis 25. Juni sowie vom 9. bis 17. Juli findet das „Grill & BBQ Festival“ am Unteren Kirchenplatz statt. Passend zur Europameisterschaft, können unter dem Motto „BBQing“ die Fußballspiele am 17., 21. und 25. Juni live verfolgt werden.

Neue sportliche Attraktionen

Neue Sport-Veranstaltungen prägen den Villacher Sommer: Drau Surfen und Beach Volleyball wird geboten. Von 17. bis 21. Juli kann auf der Drau bei der Draubrücke gesurft werden. Durch die natürliche Fließgeschwindigkeit des Flusses, ein Unterwassersegel und das Prinzip des Flaschenzuges wird die nötige Energie umgesetzt, um Surfer gegen die Strömung zu ziehen – und das sogar bis zu sechsmal schneller als die Flussgeschwindigkeit.

Vom 14. bis 29. August verwandelt sich der Rathausplatz in eine Bagger-Arena. Rund 150 Tonnen Sand werden aufgeschüttet und somit eine Spielfläche von 20 mal 12 Meter geschaffen. Der Sand wird im Anschluss den Villacher Beachvolleyballplätzen gespendet. Auf den Treppen zum Kino, die als Tribüne für Zuschauerinnen und Zuschauer dienen werden, können Spiele, wie beispielsweise um den Stadtmeister-Titel, Jugendturniere, Firmenturniere und auch Pro-Turniere, verfolgt werden. „Das Beachvolleyball-Event wird von einem externen Partner aufgebaut und betreut. Die Kosten dafür liegen für uns unter 10.000 Euro und auch der Sand wird im Anschluss für die bestehenden Villacher Beachvolleyballplätze weiterverwendet“, sagt Bechler.

Kirchtag mit Modeschau

Das Voting für das diesjährige Design des Villacher Kirchtagsherzes ist bereits abgeschlossen, die Produktion läuft. Ab dem 3. Juli können neben den Ansteckern auch Merchandising-Artikel des größten Brauchtumsfests Österreichs mitten am Hauptplatz in der Pop-Up-Verkaufshütte Villacher Kirchtag erworben werden. Mit „Fashion & Music“ am Rathausplatz am 19. Juli kann für den Kirchtag noch nach der passenden Tracht Ausschau gehalten werden. Sommermode und Kirchtags-Outfits der Innenstadthändler werden mit einem Live-Konzert von „The Bad Powells“ präsentiert. Vom 28. Juli bis 4. August ist die Innenstadt dann wieder in Kirchtagsstimmung.

Kulinarik und Kultur

Neben den traditionellen Märkten findet heuer von 26. bis 29. Juni der Alpe Adria Keramikmarkt sowie von 29. bis 31. August der Kunsthandwerksmarkt um die Stadtpfarrkirche statt. Auch Streetfood Market, bei dem die Besucher in kulinarische Genüsse der regionalen Anbieter kommen, wird es wieder geben, in diesem Jahr mit zwei Änderungen. In diesem Jahr findet er erstmals in den Nachmittags- und Abendstunden statt. Der erste Streetfood Market findet am 3. Juli in der Widmanngasse statt. Neu ist heuer der Streetfood Market im September: Erstmalig wird es eine zweitägige Veranstaltung am 4. und 5. September geben.

Für Kulturbegeisterte gibt es wieder das Spectrum Festival von 3. bis 7. Juli am Rathausplatz, der Theaterwagen Porcia hält ebenfalls am 7. August in der Innenstadt. Am 17. Juli sowie am 24. Juli beleben wieder Straßenkünstlerinnen und -künstler die Innenstadt. Abgerundet wird der Sommer dann mit einer „Pop Up Radio Station“ am Unteren Kirchenplatzes: In Kooperation mit Antenne Kärnten wird dort ein Radiostudio von 6. bis 21. September angesiedelt sein. Neben redaktionellen Berichten und Geschichten aus Villach wird es auch Konzerte, Open Mic, DJ-Contests und Talkrunden geben.