Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Volkshaus Maria Gail in Villach am Abend des 9. April, als Stadtrat Verkehrsreferent Sascha Jabali (Verantwortung Erde) zum Bürgerinnen-Dialog lud, um das emotionale Thema „Verkehrsaufkommen in Maria Gail“ mit den Anwohnern aus den Stadtteilen Maria Gail, Tschinowitsch und Turdanitsch zu diskutieren. Mehr als 130 Menschen waren der Einladung gefolgt.