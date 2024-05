25 Nudeln, Essig, Öle, Speck, Gebäck. Nadja und Michael Rudorfer verkaufen im „Rudorfer‘s Nudlamt“ alles, was ein kleiner Nahversorger bieten soll. Im Jahr 2019 haben sie ihre Idee von der Selbstständigkeit im ehemaligen Wernberger Gemeindeamt verwirklicht. „Ein Meilenstein der vergangenen fünf Jahre war sicherlich, diese schwierigen Zeiten rund um Corona wirtschaftlich zu überleben. Wir haben die Zeit ohne Einbußen überstanden“, sagt Michael Rudorfer. Er selbst arbeitete zuvor in der Infineon und machte nebenbei schon leidenschaftliche gerne Nudel. „Ich dachte mir dann, daraus könnte ich etwas Eigenes machen und somit beschlossen meine Frau und ich uns selbstständig zu machen“, so Rudorfer weiter.

Neu in Wernberg: Die „Nudlbox“, die rund um die Uhr geöffnet ist © KK/Nudlamt

Das Angebot reicht über diverse handgemachte Nudel und Knödel – und das aus Bioprodukten –, aber auch in ihrem Genussladen wird man fündig: regionale Spezialitäten, wie Speck vom Kärntner Bauern aus der Umgebung, Bio-Honig, Hanf-Müsli, Gewürze, Kürbiskernöl, Wein sowie Pflegeprodukte, die vegan und natürlich sind. Nun erweitern sie ihr Angebot um eine „Nudlbox“. Rudorfer: „Dabei handelt es sich um eine Selbstbedienungsbox, die rund um die Uhr zugänglich ist.“ Geboten werden die gleichen Produkte, wobei es die alkoholischen Getränke nur im „Nudlamt“ zu kaufen gibt. Bezahlt werden kann ausschließlich mit Karte. „Die Box hat bereits geöffnet und ist einmal ein Prototyp. Geplant sind mehrere, je nachdem, wie die erste von den Kunden angenommen wird“, sagt Rudorfer.

Bio-Zertifikat und Naschmarkt

In den vergangenen fünf Jahren hat sich viel getan im „Nudlamt“. Rudorfer rief den Wernberger Familien Naschmarkt ins Leben. In regelmäßigen Abständen präsentieren regionale Unternehmen am Gemeindeplatz ihre Köstlichkeiten und Schmankerln zum Verkosten und Kaufen. Rudorfer: „Wir sind dabei nicht auf Gewinn aus, sondern wollen Wernberg beleben und die Bevölkerung zusammenbringen.“ Ein wichtiger Schritt für das Unternehmen war auch die Zusammenarbeit mit Spar und Billa.

Im Jahr 2023 wurde die Unternehmer mit dem Bio-Produktzertifikat geehrt. Im „Nudlamt“ sind neben dem Unternehmerpaar noch drei weitere Mitarbeiternnen beschäftigt. Geöffnet hat der Nahversorger von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr.