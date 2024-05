Die nächsten Monate ist Villach wieder Dreh- und Angelpunkt für Urlauberinnen und Urlauber die vom Norden in den Süden und umgekehrt unterwegs sind. Die Fahrt ist oft anstrengend und Staus und Verzögerungen verlängern die Reise in den verdienten Urlaub. Verständlich für die Reisenden, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind, wenn sie irgendwo übernachten müssen. Oft passiert dies am, bei den Pendlern aus dem Umland beliebten und kostenlosen Parkplatz, nahe dem Stadtzentrum.