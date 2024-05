Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf dem Gemeindegebiet von Feistritz im Rosental ist am Samstag der 56-jährige Pilot ums Leben gekommen. Soweit bisher bekannt ist, flog der Mann am frühen Nachmittag vom Klagenfurter Flughafen über die Karawanken in den slowenischen Luftraum und stürzte beim Rückflug auf österreichischem Staatsgebiet auf der Nordseite des Weinasch aus bisher unbekannter Ursache ab.

Dem Polizeibericht zufolge befand sich der Pilot alleine in seinem Segelflieger. Gegen 16.40 Uhr ging bei der Austro Control ein Notsignal von ihm ein. Da der Pilot trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar war, wurde eine Suchaktion gestartet, an der auch ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber beteiligt waren. Gegen 20 Uhr entdeckte die Besatzung des Rettungshubschraubers auf der Nordseite des Weinasch im Bärental in einem Kar auf einer Seehöhe von circa 1700 Metern den abgestürzten Segelflieger.

Die Bergung und die Untersuchung des Unfallwracks gemeinsam mit der Flugunfallkommission soll laut Polizei am Sonntag bei Tageslicht fortgesetzt werden.