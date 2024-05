Wie die Polizei am Montag berichtete, gab es bei einer Kirchtagsveranstaltung in der Gemeinde Weißenstein, Bezirk Villach, zwei Verletzte. In der Nacht um 0.45 Uhr gerieten dort ein 60-jähriger und ein 29-jähriger Kirchtagsbesucher, beide aus dem Bezirk Villach, vorerst verbal und anschließend körperlich aneinander. Dabei wurden beide erheblich im Gesichtsbereich verletzt. Beide mussten von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden.

Die Männer werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.