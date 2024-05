Kurz nach dem Kreuzungsbereich in Greuth von Arnoldstein Richtung Agoritschach kam es am Pfingstsonntag zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Radfahrerin aus Deutschland wurde von hinten von einem Pkw erfasst. Am Steuer saß ein 90 Jahre alter Mann aus Villach. Die Frau kam beim Zusammenprall zu Sturz und musste mit Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert werden. Pkw und Fahrrad wurden stark beschädigt. Ein bei beiden durchgeführter Alkotest verlief negativ.