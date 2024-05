In der Gemeinde Ebenthal sind am Sonntagnachmittag zwei schwere Unfälle passiert. Ein junger Rennradfahrer war am Radsberg unterwegs. Als ihm bei der Abfahrt ein Pkw entgegenkam, bremste der 15-Jährige so stark, dass sein Hinterrad zu rutschen begann. Er kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug einer 36-jährigen Klagenfurterin. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt gebracht.

Ebenfalls in Ebenthal kam ein 81-jähriger Motorradfahrer zu Sturz. Der Villacher verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und musste ebenfalls mit dem C11 ins UKH gebracht werden.