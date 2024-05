Ein Mann (38) aus dem Bezirk Spittal musste Samstagvormittag nach einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Gitschtal mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Laut Polizei kam er gegen 10:15 Uhr mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Bachböschung, überschlug sich in weiterer Folge und blieb seitlich im angrenzenden Wald liegen. Der Unfall wurde von einem vorbeifahrenden Pkw-Lenker wahrgenommen. Dieser setzte die Rettungskette in Gang.

„Die Freiwillige Feuerwehr Weißbriach konnte gemeinsam mit der FF St. Lorenzen und FF Hermagor den Lenker aus dem Fahrzeug bergen“, berichtet die Polizei. Am Auto entstand Totalschaden.

Es kam zu einer kurzzeitigen Totalsperre der B87.