Jürgen Dumpelniks Traum, Klagenfurter Magistratsdirektor zu werden, hat sich spätestens am Freitag ausgeträumt. Seine vermutliche Mitarbeit am Antrag, mit dem er bestellt werden hätte sollen, warf den SPÖ-nahen Stadtwerke-Aufsichtsrat aus dem Rennen. Neben Dumpelnik wurde auch Kritik an der SPÖ rund um Vizebürgermeister Philipp Liesnig laut, dem das Team Kärnten Postenschacherei vorwirft. Die Bürgermeisterpartei fordert Konsequenzen von oberster SPÖ-Instanz. So soll Liesnig zurücktreten, wofür es Unterstützung von der FPÖ und den Grünen gibt.