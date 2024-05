Am 14. April aalten sich die Sonnenhungrigen bei 30 Grad im Klagenfurter Strandbad, zwei Tage später kam der Schnee und auch in den nächsten Tagen spielt das Wetter in Kärnten und Osttirol verrückt. Freundlich bei bis zu 20 Grad präsentiert es sich heute, Samstag, allerdings mit einem „Aber“: In den Nockbergen muss mit Schauern gerechnet werden. Auf 25 Grad klettern die Temperaturen am Sonntag, außer an der Grenze Kärntens zur Steiermark und Salzburg, da wird es am Nachmittag nicht trocken bleiben.

Am Montag ist es in Unterkärnten noch verbreitet sonnig. Im Westen nimmt jedoch die Bewölkung im Tagesverlauf zu, die Sonne zeigt sich nur mehr zeitweise. Nachmittags kommt es zu einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad. Dann kippt das Wetter. „Dienstags und mittwochs ist mit Gewittern und teils kräftigen Regenschauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen sinken bis auf 16 Grad“, sagt Konstantin Brandes, Meteorologe vom Wetterdienst Ubimet. Obwohl der Wasserstand in den Flüssen aktuell hoch ist, sind laut Hydrographie Kärnten keine Überschwemmungen zu erwarten.

Allergiker atmen auf

Die Pollenallergiker werden jedoch aufatmen. „Regenschauer können zumindest für einige Stunden einen starken Rückgang der Pollenbelastung verursachen“, sagt Helmut Zwander vom Pollenwarndienst Kärnten, denn: „Eine immer größere Bedeutung für Pollenallergiker bekommt der Pollenflug der Gräser.“ In der kommenden Woche werde noch kein Massenstäuben der Wiesengräser einsetzen, allerdings könne lokal beschränkt die allergische Reizschwelle bereits deutlich überschritten werden. Zunehmend würden Gräserpollen durch Windverfrachtung auch in städtische Siedlungsgebiete gelangen.

Ab Donnerstag zeigt sich aber wieder zunehmend die Sonne. „Laut den aktuellen Wettermodellen wird es auch am kommenden Wochenende freundlich und frühsommerlich“, so Brandes. Das wiederum wird die Hobbygärtner freuen, die ihre Pflanzen und Kräuter ins Freie stellen wollen, denn ab 11. Mai kommen die Eisheiligen als - offenbar falsche - Wetterboten.