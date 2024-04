Am Sonntag wurde erstmals in Kärnten an einem Apriltag die 30 Grad Marke überschritten. Hochsommerliche 30,5 Grad wurden am 14. April 2024 um 16 Uhr in Villach gemessen. Zwei Tage später schneit es in Villach: Dienstag um 16 Uhr liegen etwa vier Zentimeter Schnee in der Draustadt und die Temperatursäule steht bei 0,7 Grad. 29,8 Grad unterschied binnen 48 Stunden. Eine Stunde später, um 17 Uhr sind es dann exakt 0,5 Grad. Ein Unterschied von 30 Grad.