Hagel südlich von Klagenfurt, Donner in der Landeshauptstadt und Schnee in den Bergen: Das Aprilwetter in Kärnten macht am Dienstag seinem Namen alle Ehre. Die angekündigte Kaltfront und das Italientief sind wie vorhergesagt angekommen. Nach dem sommerlichen Wochenende mit Rekordwerten über 30 Grad kam der Temperatursturz binnen weniger Stunden.

Schneefall auf der Turracher Höhe © Turracher Höhe/webcam

In den Bergen, wie etwa am Katschberg und auf der Turracher Höhe, schneit es. Der Schneefall sorgt für erste Behinderungen auf den Straßen. Wie die Antenne Kärnten berichtet, ist auf der Südautobahn (A 2) auf dem Packsattel ein Unfall passiert. Mittlerweile ist die Unfallstelle aber geräumt und der Stau löst sich auf. Allerdings kam es nun auf der Gailtal Straße (B 111) zu einem Unfall. Bei Fahrten über den Katschberg gilt Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Schnee in Rennweg am Katschberg © Instagram/klagenfurt_elite

Gegen Mittag hagelte es in Ferlach und auch aus Schiefling, Reifnitz und Klagenfurt meldeten uns Leser kleine Eiskörner.

Hagel in Ferlach © Instagram/klagenfurt_elite

Die Kaltfront wird am Dienstag verbreitet mit lebhaften bis kräftigen Böen durch Kärnten ziehen. Das Italientief wird vor allem vom Unteren Gailtal und Feldkirchen ostwärts kräftigen Niederschlag bringen. Auch Gewitter sind möglich. Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs etwa 1800 Meter im Tagesverlauf meist auf etwa 700 Meter.

Schneefall in Klagenfurt

Am Abend kann es kurzzeitig bis ins Klagenfurter Becken oder ins Lavanttal Schneefall geben. Danach lässt der kräftige Niederschlag aber rasch nach und von Westen her klingen die Regenschauer ab. „Am wenigsten regnet es in den Hohen Tauern, hier trocknet teils lebhafter bis stürmischer, föhniger Nordwind die Luft ab“, prognostiziert die Geosphere Austria. Im Tagesverlauf wird es spürbar kühler. Die Temperaturen sinken von 10 Grad zu Mittag von Osten her am Nachmittag auf 2 bis 7 Grad.

Wochenverlauf

Am Mittwoch bleibt es wechselhaft und kühl. Trotz teils lebhaftem Nordwestwind lockern die ausgedehnten Wolken kaum auf. Am Nachmittag sind in Unterkärnten Regen- oder Graupelschauer vorhergesagt, Schnee fällt noch bis auf rund 1300 Meter. Donnerstagmorgen kann es in den Tälern leichten Bodenfrost geben. Kärntner Obstbauern fürchten deshalb bereits um ihre Ernte. Am Freitag zeigt sich wieder kurzzeitig die Sonne, durch die klare Nacht wird an diesem Tag die Gefahr von Morgenfrost besonders hoch. Gegen Nachmittag wird es wieder zuziehen, es sollte aber weitgehend trocken bleiben, prognostiziert die Geosphere Austria.