Am Donnerstagnachmittag wurden in einem Drogeriemarkt im Bezirk Klagenfurt Land 13 elektrische Zahnbürsten gestohlen - was nicht weiter spektakulär klingt, wird es jedoch durch den Umstand, dass der Diebstahl offenbar durch einen Mann, eine Frau und ein Kind begangen wurde. Während die beiden Letztgenannten als Auskundschafter und Aufpasser an der Tat beteiligt waren, führte der Mann den Diebstahl durch.

Täter schlug am selbst Tag schon einmal zu

Skurril: Am selben Tag war der genannte Mann bereits in einem anderen Drogeriemarkt im Bezirk Klagenfurt als Dieb aktiv - auch hier stahl er exakt 13 elektrische Zahnbürsten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Identität der drei Personen ist bisher unbekannt, weitere Ermittlungen werden nun geführt.