Eine 28-jährige Oberkärntnerin erstattete am Donnerstag bei der Polizei eine Anzeige: Die Frau gab an, im vergangenen halben Jahr von ihrem Ex-Freund mehrmals mit physischer und psychischer Gewalt verletzt worden zu sein. Zuletzt sei sie am Donnerstag von dem 26-Jährigen, auch er stammt aus dem Bezirk Spittal an der Drau, geschlagen worden. Die Frau hatte eine schwere Gesichtsverletzung erlitten und musste im LKH Villach behandelt werden.

Der Beschuldigte ist laut Polizei zu den Vorwürfen teilweise geständig. Gegen den Mann wurde ein Betretungs– und Annäherungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft angezeigt.