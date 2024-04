Erneut kam es in Kärnten zu einem gewalttätigen Übergriff auf eine Frau im häuslichen Bereich: Nachbarn wurden Montagnachmittag in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land auf Hilfeschreie einer Frau aus einer Wohnung aufmerksam. Sie alarmierten die Polizei. Eine beherzte Nachbarin eilte zur Wohnung. Nach dem Öffnen der Wohnungstür wurde die Frau allerdings von einem Hund gebissen. Die einschreitenden Polizisten konnten in der Wohnung schließlich Suchtmittel sicherstellen und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 28-jährigen Mieter aus. Der 28-Jährige soll seine 20-jährige Ex-Freundin attackiert haben. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.