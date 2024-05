Am vergangenen Mittwoch war am Aussichtsplatz „Kuhriegel“ in Friesach ein Wiesenbrand ausgebrochen. 50 Feuerwehrleute standen im Löscheinsatz. Seither wurde nach Jugendlichen gefahndet, die den Brand verursacht haben könnten – mit Erfolg. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 14- und einen 15-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Beide waren zur Tat geständig.

Durch den böigen Wind hatte sich das Feuer auf einer Fläche von rund 300 Quadratmeter ausgebreitet. Die Freiwilligen Feuerwehren Friesach, St. Salvator und Zeltschach hatten es aber rasch im Griff gehabt. Laut Polizei waren keine Personen gefährdet und es entstand kein Sachschaden. Bei den Ermittlungen am Brandort war von den Beamten der Polizeiinspektion Friesach ein kleiner Bunsenbrenner aufgefunden worden.