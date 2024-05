Die Brasserie „Antoan“ in der Bahnhofstraße in Villach hat einen neuen Chefkoch. Leo Alesandro Barenzano übernimmt offiziell die Leitung der Küche und bringt „seine internationale Erfahrung und kreative Vision in die Gestaltung des Speiseangebots“ ein, wie es heißt. Er hat bereits seit der Eröffnung die Küche im Tagesgeschäft geführt und übernimmt nun die Nachfolge von Haubenkoch Hermann Andritsch. Barenzano: „Es ist eine Ehre und Herausforderung, die kulinarische Richtung des Antoan zu leiten. Ich freue mich darauf, unsere Gäste mit kreativen Gerichten zu begeistern und unvergessliche Genusserlebnisse zu bieten.“ Der Koch inspiriere durch seine internationale Laufbahn und Ausbildung, inklusive wichtiger Positionen in Mailand, heißt es in einer Aussendung.