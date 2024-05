Am 10. Mai sorgte ein Höhenrettereinsatz im Wiener Stephansdom für Schlagzeilen. Der Grund dafür: Ein 76-jähriger Tourist brach beim Aufstieg in den Südturm des Doms in etwa 70 Meter Höhe zusammen. Um den Mann bergen und medizinisch versorgen zu können, waren sowohl die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr als auch die Seiltechnikeinsatzgruppe der Rettung gefordert. Denn der Mann musste in einer spektakulären Hilfsaktion durch eine Luke auf einer speziellen Trage liegend abgeseilt werden.