Die Fußballeuropameisterschaft steht vor der Tür und es stellt sich, wie bei jeder Großveranstaltung die Frage, zu Hause schauen oder gemeinsam mit Anderen die Fußballfestspiele beim Public Viewing erleben. In Villach hat man sich gegen ein offizielles Public Viewing entschieden und bietet dieses Jahr „BBQing statt Public Viewing“. Anstelle eines zentralen, großen Public Viewings mit Bierbänken, wird es heuer in vielen Gastgärten Möglichkeiten geben, die Spiele anzusehen und mitzufiebern. Bereits 2021 wurde dieses Konzept in Villach einem kollektivem Public Viewing vorgezogen. Die Kosten für die Abwicklung und die Anrainerbeschwerden dürften Gründe sein, warum es heuer kein großes gemeinsames Meisterschaftsschauen am Rathausplatz gibt.