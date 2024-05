Die Stellenausschreibung zum Restaurant-Manager auf der Facebookseite des Franchiseunternehmens „Queensway“, lässt spekulieren, dass es auch bald in Villach eine „KFC“ (“Kentucky Fried Chicken“)-Filiale geben könnte. Das amerikanische Fastfood-Unternehmen expandiert derzeit in Österreich und hat mittlerweile mehr als zehn Filialen, hauptsächlich in Wien, aber auch in Graz und Wörgl. Weltweit gibt es 41.000 Filialen des Hähnchenlokals in mehr als 120 Ländern, die meisten Lokale sind jedoch nicht im Herkunftsland, sondern in China.