Schon seit Jahren wurde darüber spekuliert, dass der amerikanische Fast-Food-Riese Kentucky Fried Chicken (KFC) Restaurants in Kärnten eröffnen möchte. Nach der langen Suche nach einer passenden Location, wurde das Geheimnis Ende Juni gelüftet: In der Klagenfurter Kramergasse 8, wo bis vor Kurzem ein Modegeschäft seine Kunden bediente, wird eine KFC-Filiale eröffnen. Wie gesagt, der Vormieter ist aus dem alteingesessenen Haus in der Kramergasse bereits ausgezogen, die Umbauarbeiten haben aber noch nicht begonnen.