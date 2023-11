Seit 1885 versorgt die Parfümerie Max Wolf ihre Kundinnen und Kunden in der Klagenfurter Kramergasse 4 mit Düften, später kamen weitere Produkte wie Accessoires, Maniküre-Sets und Bademoden hinzu. Bei der Eröffnung bezeichnete man Geschäfte dieser Art gemeinhin als Drogerie, besagtes in der Kramergasse hieß „Erste Kärntner Fachdrogerie zum schwarzen Hund“ und war, wie der Name verrät, die erste Drogerie Kärntens sowie die zweite auf dem Staatsgebiet des heutigen Österreichs.