Der Alpenländische Kreditorenverband und der KSV 1870 geben bekannt, dass über das Vermögen der AMH AT GmbH in Klagenfurt, Viktringer Ring, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen rund 75.000 Euro. Gegenüber Gesellschafter sind des Weiteren Verbindlichkeiten von rund 332.000 Euro offen.

Keine Sanierung beabsichtigt

Von der Insolvenz sind rund fünf Insolvenzgläubiger und drei nachrangige Gläubiger betroffen. Es sind derzeit fünf Dienstnehmer beschäftigt. Es ist kein Sanierungsplan beabsichtigt und der Betrieb soll geschlossen werden. Die schuldnerische GmbH wurde im September 2022 gegründet und befasst sich seitdem als Marketing- und Vertriebsdienstleister für unterschiedliche Immobilienprojekte, insbesondere aber nicht ausschließlich für Bauträgerprojekte. Die dafür notwendige Software liefert die Muttergesellschaft in Deutschland. Als Geschäftsführer fungiert Georg Micheu. Gesellschafter sind allmyhomes GmbH mit einem Anteil 75 Prozent und die allmyhomes Venture Partner AT GmbH mit einem Anteil von 25 Prozent.

Als Ursachen der Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass es nach der Gründung sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu massiven Rückgängen bei Immobilientransaktionen gekommen ist. Darüber hinaus kam es zur Insolvenzeröffnung der deutschen Muttergesellschaft, bei welcher keine Sanierung beabsichtigt ist. Da die deutsche Muttergesellschaft liquidiert wird, wird auch die Website vom Netz genommen. Damit ist die Schuldnerin nicht mehr in der Lage, ihre Projekte über diese Website zu bewerben und zu vertreiben.