Unter dem Namen „Feinspitz“ hat sich das Lokal in der Ebentaler Straße 169 in Klagenfurt in der Vergangenheit unter Gourmetfreunden einen Namen. Jetzt verlieh Gabriele Kuban dem Genussladen nach einem großzügigen Umbau einen neuen Anstrich. Neu ist auch der Name – nämlich „Feinspitz plus“.