Mit einer Drehleiter rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Donnerstag zu jenem Wohnblock in Klagenfurt aus, wo am Dienstag mehrere Spechtlöcher in der Fassade verschlossen worden waren. Obwohl sich junge Stare darin befinden würden, so der Vorwurf. Bei der behördlich angeordneten Öffnung der Löcher bestätigte sich der traurige Verdacht: aus einem Loch wurden vier tote Jungvögel geborgen, aus einem weiteren Loch ein Ei. Für die Feuerwehrleute sei es „herzzerreißend gewesen, alle sind sehr betroffen“, schildert deren Sprecher Wolfgang Germ.