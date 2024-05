Es sollen Anrainer gewesen sein, die den Stein ins Rollen gebracht haben. Am Dienstag wurden bei einer Wohnanlage des Kärntner Siedlungswerks (KSW) in Klagenfurt an der Fassade mehrere Löcher durch ein externes Unternehmen verschlossen. Obwohl sich junge Stare darin befinden würden, so der Vorwurf. Die Elternvögel hätten weiterhin die Nester mit Futter im Schnabel verzweifelt angeflogen, heißt es.