Die Ehrfurcht ist groß, wenn man das Bezirksgericht Ferlach betritt. Das neoklassizistische Gebäude aus dem Jahr 1914 gilt als eines der ältesten Gebäude seiner Art in Kärnten, einzigartig ist etwa der originalgetreu erhaltene Verhandlungssaal oder der ehemalige Kerker, der mittlerweile zum Aktenlager umgebaut wurde. Wer die Stiegen zum Verhandlungssaal hinaufschreitet, dem fällt aber eines sofort auf – die bunten Kunstwerke, die überall an den Wänden hängen. „Wer kann schon sagen, dass er eine eigene Galerie hat“, merkt Johann Kogelnig lächelnd an. Der Jurist ist Vorsteher des Ferlacher Bezirksgerichtes und hat sich mit seiner Malerei mittlerweile weit über die Grenzen Kärntens einen Namen gemacht. Aktuell stellt der 54-jährige Klagenfurter seine Werke „Animal Art“ in der City Gallery Wien aus.