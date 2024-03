Mit kurzem ist der Baumarkt „Hornbach“ im Süden Klagenfurts um eine „kulinarische Abteilung“ reicher. Im Restaurant „Mahlzeit“ will der gebürtige Ungar Istvan Toth in Zukunft die Kundinnen und Kunden des Baugeschäftes, aber auch andere Gäste, mit seiner Küche verwöhnen. Seit Oktober stand das Lokal, das sich direkt im Baumarkt befindet, nur rund 20 Schritte vom Eingang entfernt, leer. Nun hat Eigentümer Carlo Egger mit dem 44-Jährigen einen neuen, passenden Pächter gefunden.

Toth bringt ausreichend Erfahrung mit und hat sich mit dem Restaurant „Mahlzeit“ den Traum vom eigenen Lokal erfüllt. Die Lehre zum Koch absolvierte er in seiner Heimat Ungarn. Danach verschlug es ihn nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich, unter anderem schwang er im Hotel „Zur Tenne“ im Nobel-Skiort Kitzbühel den Kochlöffel. „Mir war immer wichtig, dass ich mich selbst einbringen kann“, erzählt Toth, der sich schlussendlich in den Wörthersee verliebt hat und hier (privat und beruflich) hängen blieb.

Das „Mahlzeit“ will der gelernte Koch als Mittagsrestaurant führen. „Es wird einfache Gerichte geben, die aber durch Qualität überzeugen“, erklärt Toth, der sich vor allem in der gehobenen Küche wohlfühlt und auch Erfahrung in der Ayurveda-Küche mitbringt. „Bei mir gibt es keine Geschmacksverstärker, man kann alles mit Gewürzen steuern.“ Zwei Menüs (mit Suppe, Hauptspeise und Nachspeise) werden auf der Karte stehen und für Abwechslung sorgen. Auch seine Spezialität, das Gulasch, wird auf der Karte zu finden sein, aber auch Schweinsbraten, diverse Lamm- und Fischgerichte, wie vegetarische und vegane Speisen.

Im Lokal finden rund 40 Gäste Platz, im Sommer auf der beschatteten Terrasse können weitere 40 Personen bedient werden. Unterstützt wird Istvan Toth bei seinem Projekt von Ehefrau Diana und Schwiegermutter Rita.