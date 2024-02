Für Tarik Osmanagic erzählt jeder Raum seine eigene Geschichte. Darauf hat sich der gelernte Tischler spezialisiert. Mit seinem Unternehmen „Rooms“ mit Sitz in Ebenthal bei Klagenfurt und einer Filiale am Wiener Schwarzenbergplatz hat sich der gebürtige Kroate auf den Bereich Innenarchitektur spezialisiert. Dabei überlässt er in puncto Design, Material, Form und Funktion nichts dem Zufall. Qualität und Exklusivität stehen bei Osmanagic und seinen 50 Mitarbeitern an oberster Stelle.

Jetzt beschreitet der Unternehmer neue Wege und trotzt der aktuellen Immobilienkrise: Die „Valsant“-Villen in Kroatien sind das neueste Projekt der Gruppe. In der Kvarner Bucht, an der Steilküste in der Nähe von Opatija, entstehen fünf exklusiv ausgestattete Villen. Baubeginn ist bereits im September 2024.

In der Kvarner Bucht entstehen fünf Luxus-Villen mit 17 Residenzen © Rooms/KK

„Wir setzten damit auf einen neuen Reise-Trend“, erklärt Osmanagic im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Wer Urlaub macht, möchte nicht unbedingt wegfahren, sondern zu Hause ankommen - in einem zweiten Zuhause am Meer, das aber sämtliche Annehmlichkeiten eines Hotels bietet.“ Bei der Planung und Ausführung der Eigentumswohnungen setzt Tarik Osmanagic als Bauträger auf die luxuriöse Atmosphäre eines Fünf-Sterne-Domizils - ein Rundum-Concierge-Service und Privatstrand inklusive. Der unverbaubare Meerblick versteht sich von selbst. „Die gesamte Anlage wird überwacht und das ganze Jahr über gepflegt“, so Tarik Osmanagic weiter.

Tarik Osmanagic und Manda Jelica sind für das Projekt verantwortlich © Hannes Krainz

In den fünf Luxusvillen, die wie horizontale Linien mit der Landschaft verschmelzen, sind bis zu 17 Residenzen untergebracht, deren Größe zwischen 42 und 134 Quadratmetern variiert. Aber auch eine Zusammenfassung zu einzelnen Elementen von 370 Quadratmetern pro Villa ist möglich. Zwei Terrassen und eine Sommerküche zeichnen das Feriendomizil aus, dazu kommen Bodenheizung und eine vollständige Klimatisierung, Panoramalift und 22 Garagenstellplätze. Die größeren Wohnungen haben jeweils einen Infinity-Pool dabei. Das Besondere: Die einzelnen Residenzen werden löffelfertig übergeben, sprich mit vollständiger Einrichtung und Ausstattung in den „Rooms“-Wohnkonzepten „Terra“, „Aqua“ und „Verde“. „Man muss nur noch seine persönlichen Dinge mitnehmen“, sagt Manda Jelica, die ihren Mann bei der Realisierung des Projektes unterstützt. „Auf Wunsch können wir aber auch personalisierte Zahnbürsten bereitstellen.“

Ein Teil der Residenzen ist bereits verkauft, das Interesse ist groß. Vor allem Kunden aus Ungarn und der Schweiz stehen bereits auf der Interessentenliste. „Aber wir haben auch Anfragen aus ganz Österreich, unter anderem auch aus Kärnten.“ Über den Quadratmeterpreis hüllt sich Tarik Osmanagic in Schweigen.