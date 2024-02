Mitten in der Klagenfurter Innenstadt, genauer gesagt am Rennplatz 2, hat die Steirerin Theresa Schmid ihren Lebenstraum der eigenen Tierarztpraxis verwirklicht. „Schon als Kind wusste ich, dass ich Tierärztin werden will“, erzählt die heute 35-Jährige., die mit Hunden, Katzen und Pferden in der Obersteiermark aufwuchs.