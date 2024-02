Seit mittlerweile acht Jahren betreibt Kiau Pihorner das Altstadtbeisl in der Klagenfurter Lidmanskygasse, nur einen Katzensprung vom Benediktinermarkt entfernt, gemeinsam mit Lebensgefährte Werner Krassnitzer führt sie das zudem auch das Gasthaus am Rauschelesee. Jetzt setzt die gebürtige Thailänderin zum Expansionskurs an und schlägt mit dem „Vorstadtbeisl“ ein weiteres Kapitel in ihrer Gastro-Geschichte auf. „Wir haben schon länger damit geliebäugelt, in Waidmannsdorf ein Lokal zu eröffnen“, verrät Krassnitzer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Aus dem eigentlichen Wunschobjekt wurde allerdings nichts. Nun wurden die Räumlichkeiten des ehemaligen „Arkaden“-Cafes von Grund auf saniert - ganz in der Farbe ihres Lieblings-Fußballklubs, dem SK Austria Klagenfurt. Auf den knapp 80 „violetten“ Quadratmetern finden rund 50 Gäste Platz. „Ab April wollen wir einen Gastgarten für weitere 30 Gäste eröffnen“, erzählt Krassnitzer.