Einmal über den Wörthersee gehen, von Pörtschach nach Maria Wörth. Eine Vision, die der Pörtschacher Gemeinderat und zukünftige SPÖ-Gemeindevorstand Mario Gappnig hegt. Er orientierte sich dabei an einem Projekt, das der verstorbene Künstler Christo im Jahr 2016 am italienischen Iseosee umgesetzt hatte. Damals war der Spazierweg am Wasser ganze drei Kilometer lang und lockte weit mehr als eine Million Touristen in die Region. Für Gappnig und die touristisch gebeutelte Gemeinde wäre dies eine Idee, an alten, erfolgreichen Tagen anzuknüpfen.