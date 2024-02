Kaum ein anderer prägte die Gastro-Szene am Wörthersee, wie er. Die Rede ist von Peter Herritsch. Jetzt, nach 36 Jahren in der Gastronomie, davon 27 Jahre in der Selbstständigkeit, zieht sich der Szene-Wirt zurück. „Wie ein altes Sprichwort schon sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, verrät der gelernte Großhandelskaufmann, der im Juni seinen 60. Geburtstag feiert. Sein Restaurant „Aqua“, das er vor 21 Jahren in bester Lage am Seecorso eröffnete, weiß er in besten Händen. Herritschs langjähriger Freund und Wegbegleiter Milan „Miki“ Lelas und dessen Geschäftspartnerin Patricia Kulnik werden „sein Baby“ in bewährter Weise „in die nächsten 20 Jahre führen“.