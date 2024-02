Orientalisches Flair versprüht ein neues Imbisslokal in der 8.-Mai-Straße in Klagenfurt. Seit 22. Februar werden in der „Orient Foodbar“ besondere Spezialitäten wie Falafel, Flammkuchen mit hausgemachtem Halloumi-Käse oder libanesischer Salat mit Granatapfel und Minze aufgekocht. Alles ist frisch und hausgemacht, sogar das Pitabrot wird selbst gebacken. Für die Falafel werden die Kichererbsen getrocknet, im Wasser aufgeweicht, zerkleinert und frisch frittiert.