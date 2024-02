Die beste Currysauce Europas wird in Klagenfurt hergestellt: Mehr als 240 Produzenten aus ganz Europa haben ihre scharfen Saucen bei den European Hot Sauce Awards 2024 eingereicht und auf Platz 1 in der Kategorie BBQ landete die Grillsauce „Brennstoff Currylicious - Spicy Curry Sauce“ des Kärntners Tommy Hlatky. Die neue Currysauce steht aus Marillen, die als Hauptzutat gemeinsam mit Tomaten, Knoblauch, ein wenig Chilis und Curry für den Geschmack sorgen. Erhältlich ist die Currysauce bei Interspar, Spar-Gourmet, ausgewählten Delikatessenläden sowie über den Onlineshop www.tomshotstuff.at.



Insgesamt haben die Saucen und Drinks von Hlatky in den vergangenen Jahren 26 Awards in aller Welt abgeräumt. Darunter sechs Weltmeistertitel. Das Sortiment des österreichischen Chilisaucen-Weltmeisters umfasst neun unterschiedliche Saucen sowie diverse scharfe Snacks oder auch „Tom’s hot Bowl“, einen scharfen Cocktail. Die Chilis für die Saucen kommen aus Kärnten – die „Gärtnerei Blumen Steiner“ aus Bleiburg baut exklusiv für Hlatky mehr als 2500 Pflanzen in insgesamt neun Gewächshäusern an. Exklusiv für Spar produziert Tommy Hlatky seit 2020 die Sauce „Brennstoff No. 91“ und seit 2022 die „Brennstoff No. 95“, eine mittelscharfe Sauce mit mediterranen Kräutern, die perfekt zu Pizza passt.