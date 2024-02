Es ist gut, wenn man einen Plan hat. Die Stadt Klagenfurt und ihr stadteigenes Unternehmen, die Stadtwerke (STW), hatten einen: Sie wollten Ende 2023 mit dem Bau eines neuen Hallenbades am Südring in Klagenfurt beginnen. Im dritten Quartal 2025 sollte das „Leuchtturmprojekt“ seine Pforten öffnen. Diese tollen Neuigkeiten musste jeder erfahren, also wurden sie zu jeder Gelegenheit erzählt. Kein Geld? Egal. Grund- und Hochwasserprobleme am Baugrundstück? Egal. Das Hallenbad ist auf Schiene, verkündeten Bürgermeister Christian Scheider (TK) und sein Vize Philipp Liesnig (SPÖ) noch vor wenigen Tagen – der Baubeginn war zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal verschoben worden.