Eigentlich wollte Karin Müllner Biologie studieren. Doch schon nach einem Jahr kehrte die Klagenfurterin Wien den Rücken, zu sehr haben ihr die Berge und die Natur gefehlt. Zurück in der Heimat, verschlug es die heute 52-Jährige zunächst für acht Jahre in das Marketing der Wirtschaftskammer, danach war sie 18 Jahre lang im Kärntner Institut für Höhere Studien tätig.

Doch die Verbundenheit zur Natur ist geblieben. Berufsbegleitend absolvierte Müllner ihre erste Kräuterausbildung. Heute bietet die diplomierte Kräuterexpertin sogenannte „Kräuterwanderungen“ an. „Gemeinsam lernen wir die wichtigsten Wildkräuter in der Natur kennen“, sagt die zweifache Mutter. „Erschmecken“ und „Erfühlen“ sind dabei für das Wiedererkennen der Pflanzen besonders wichtig. „Denn jede Pflanze wirkt für was anderes“, ergänzt die Unternehmerin. Besagte Wanderungen richten sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder gleichermaßen. „Kinder sind extrem leicht für dieses Thema zu begeistern“, weiß Müllner, die regelmäßig lehrreiche Besuche in Kindergärten und Volksschulen absolviert.

Mit den heimischen Wildkräutern stellt sie in Kursen auch diverse Naturkosmetikprodukte wie Zahnpasta, Lippenstifte, Peelings oder Seifen her.

Zweite Leidenschaft

Ihre zweite Leidenschaft ist das Filzen. „Gebastelt habe ich schon immer sehr gerne und nebenbei“, erzählt Müllner. In diesem Zusammenhang hat sie das Nadelfilzen für sich entdeckt. Dabei werden Dekoartikel, Schmuck, Handtaschen und andere Accessoires aus reiner Schafwolle liebevoll hergestellt. „Jedes Stück ist ein Unikat“, erzählt die Klagenfurterin. Auch für das Nadelfilzen bietet Müllner diverse Workshops für Anfänger, Fortgeschrittene, Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren an. „In den Kursen fertigen die Teilnehmer unter Anleitung individuelle Werkstücke an“, so die selbsternannte „filzende Kräuterhexe“, die bereits ein Buch über das Nadelfilzen veröffentlicht hat.

Ihre kreative Ader und ihr Wissen über die Natur verbindet sie im Stoffdruck. Dabei bedruckt sie verschiedenste Textilien (Blusen, T-Shirt, Baby-Bodies) mit Stoffdruckmodellen aus Holz-Metall-Kombinationen, mit reinen Holzmodeln, aber auch Kunststoff- und Acrylmodel als Ergänzung. Am liebsten arbeitet sie aber mit echten Blättern aus der Natur. „Jedes bedruckte Stück ist ein absolutes Unikat!“