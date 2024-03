Die Erfolgsgeschichte von Valentin Latschen beginnt, als er 1984 die elterliche Landwirtschaft „Pfau“ samt Wirtshaus in Untermitterdorf (Bezirk Völkermarkt) übernimmt. Bereits sein Vater hatte als einer der ersten im Jauntal Apfelgärten angelegt und mit dem Tafelobst die umliegenden Kaufhäuser beliefert. Kurz nach der Übernahme ließ sich Valentin Latschen den Hofnamen „Pfau“ schützen und absolvierte die Wein- und Kellermeisterprüfung in der Steiermark. Dort traf er auch seinen späteren Lehrmeister und Mentor Manfred Tement. 1987 wurde das Brennereigewerbe angemeldet.

Mittlerweile ist die „Pfau“-Brennerei ein Vorzeigebeispiel für Destillationskunst in Klagenfurt (nachdem die Brennerei am elterlichen Hof bald zu klein wurde, übersiedelte das Unternehmen in die großräumige Kellerei der Schleppe-Brauerei und richtete sich dort eine neue Brennanlage ein). Pfaus Destillate stehen auf den Speisekarten zahlreicher namhaften Restaurants auf der ganzen Welt. Jetzt hat er erneut eine bemerkenswerte Anerkennung erhalten. Bei den angesehenen „Vinaria Awards“ konnte Latschen, Mitglied beim Marktplatz Mittelkärnten, die Bronze-Medaille in der Kategorie „Beste Brennerei des Jahres 2024“ sowie vier Gold-Medaillen für den „Brand des Jahres“ mit nach Hause nehmen. „Ich bin zutiefst bewegt und dankbar für diese Ehre“, äußert Valentin Latschen. „Diese Auszeichnungen bestätigen die Qualität unserer Arbeit und unser Engagement, außergewöhnliche Spirituosen zu schaffen, die die Sinne berühren.“