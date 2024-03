Im Sommer 2023 hat er seiner Idee, Qualitätskaffee aus dem Kofferraum seines Renault R4 zu servieren, Leben eingehaucht. Und die Nachfrage ist seither ständig gestiegen. „Wir sind unfassbar schnell gewachsen. Die Resonanz ist ein Wahnsinn, das hätte ich mir nie gedacht“, sagt der Klagenfurter Herbert Miglar, Gründer von „R4 Kaffeespezialitäten“. Da er seit fünf Jahren in der Gastronomie tätig ist, griff er anfangs auf bestehende Kontakte zurück, nach und nach trudelten immer mehr Anfragen ein. „Wir waren auf der Herbstmesse in Klagenfurt vertreten,“ erzählt der 27-Jährige. Von privaten Veranstaltungen bis hin zu Festivals - Miglar ist mit seinem Oldtimer in ganz Kärnten unterwegs.

Herbert Miglar serviert Qualitätskaffee in seinem Renault R4 auf vielen Veranstaltungen in Kärnten © Herbert Miglar

Von der Idee zur Entstehung

Die Idee kam ihm im Klagenfurter Café Como, in dem Miglar arbeitet. Dort lernte er die Liebe zu einem guten Kaffee, vor allem aber das Handwerk dahinter kennen. Diese Liebe will er mit anderen teilen. Anfänglich arbeitete er im Café neben seinem BWL-Studium, heute ist er nach wie vor im Como für Kaffeekreationen hinter der Theke verantwortlich. „Bei einem guten Kaffee müssen die Parameter aufeinander abgestimmt sein“, betont Miglar. Aber auch die Kaffeebohne und die dazugehörige Röstung tragen einen großen Teil zur Qualität bei. Das Handwerk dahinter interessiert den gebürtigen Rammersdorfer (Gemeinde Völkermarkt) jedoch am meisten. Deshalb hat er sich auch bewusst für eine Handhebel-Espressomaschine entschieden.

Das Handwerk hinter dem perfekten Kaffee zu verstehen ist Teil von Miglars Konzept © Herbert Miglar

Welche Angebote gibt es

Zu seinem Team zählen Freunde, die ihm immer wieder aushelfen, denn „alleine ist eine große Veranstaltung nicht zu stemmen“. Sein Hauptgeschäft ist das Catering, bei dem Miglar auf Anfrage auch Kuchen anbietet. Hier arbeitet er mit einem befreundeten Patissier zusammen. Ein Paket für vier Stunden Kaffee-Catering kostet 499 Euro und eines für acht Stunden 999 Euro. Um das Handwerk eines guten Kaffees zu erlernen, berät er zusätzlich Unternehmen und Privatpersonen.