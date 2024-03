Unter die ersten Gäste an diesem Freitagmorgen mischen sich auch stolze Handwerker und Projektleiter – als könnten sie es selbst nicht glauben, wie schnell letztlich alles ging: Denn eben noch war der gläserne Pavillon in der Radetzkystraße 33 eine Baustelle, nun beherbergt er ab sofort die jüngste Filiale der Grazer Traditionsbäckerei Sorger. Wer sich hier neben der ÖGK auf den insgesamt knapp 25 Sitzplätzen niederlässt, hat den Durchblick: Denn Glaswände erlauben über den Kaffee hinweg den Blick in Richtung Mur/Radetzkybrücke.