Der Klagenfurter Raphael Dionisio hat mit seinen 17 Jahren schon „erfolgreiche“ Erfahrungen sammeln dürfen. Er ist Sprecher beim Klagenfurter Jugendrat, interessiert sich sehr für Politik, ist bei der JVP und setzt sich für Typisierungen von Stammzellenspenden ein. Vergangenes Jahr war er Mitverantwortlicher einer Sammelaktion vom Jugendrat, bei der Tierfutter für Tierschutzorganisationen und Tierheime gesammelt wurde. Auch bei der heurigen „HaruCon“, einer Messe für Anime und Mangas, war er vertreten und hat sich die Probleme der Jugendlichen angehört, „um sie an die Stadtpolitik weiterzutragen“.

Typisierungen können Leben retten

Als ehemaliger Schüler des BORG in Klagenfurt kam Dionisio das erste Mal mit dem Thema Stammzellenspende bei einer Typisierungsaktion in Berührung. „Nach der Aktion saß ich in meinem Zimmer und dachte mir: Ich bin noch zu jung, um mich typisieren zu lassen, will aber helfen. Dann habe mich entschieden, eine Typisierung selbst zu organisieren“, erzählt der Klagenfurter. Mit Unterstützung vom Hilfswerk und der Leukämiehilfe „Geben für Leben“ organisierte Dionisio vergangenen Oktober eine Stammzellentypisierung, bei der sich rund 40 Personen typisieren ließen. „Es ist nicht viel Aufwand und du schenkst jemandem noch mehr Zeit auf dieser Welt.“

Kampagne für mehr Mut

Sein bisher größtes Projekt ist seine selbsterstellte Kampagne „Alt Genug“, mit der er zeigen will, dass auch junge Menschen viel bewirken können. Und dass man Jugendliche, anstatt zu belächeln, ernst nehmen sollte. Innerhalb dieser Kampagne werden zwei große Projekte verwirklicht. Am Sonntag, 5. Mai, organisiert er mit Ervin Stifter ein Benefiz-Fußballturnier am Pörtschacher Sportplatz. Auf die Ideen sind die beiden Organisatoren, die sich über die Schülervertretung kennengelernt haben, ganz spontan bei einem Treffen gekommen. Der Fußballplatz wird gratis zur Verfügung gestellt, Hirter versorgt das Projekt mit gratis Getränken. Die Spenden des Benefiz-Turniers gehen an die Kinderkrebshilfe. Es ist ein Anliegen von beiden Organisatoren, Stifter hat ein Familienmitglied an Krebs verloren, Dionisio will die Stammzellenspende unterstützen. „Ich bin jetzt alt genug, es ist Zeit für die nächste Typisierung, bei der ich mich auch selbst in der Datenbank registrieren kann“, erklärt der 17-Jährige.

Das zweite Projekt wird voraussichtlich im Juli als Jugendbühne stattfinden, bei der junge Leute zeigen, was sie können. Gespendet wird ans Tierheim Garten Eden. Die Kampagne endet mit dem beiden Projekten, dennoch hat Dionisio weitere Ideen für die Zukunft. Neben der Lehre zum Bürokaufmann bei Wolfgang Denzel und seinem politischem Engagement, dürfen in der Freizeit Spaziergänge und Treffen mit Freunden nicht fehlen.