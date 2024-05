Schon diesen Samstag, am 1. Juni, ist es so weit. Dann eröffnet Gerti Wohlmuth, die seit 18 Jahren ihre Boutique „Inside Fashion by Gerti“ am Hauptplatz 7 in Villach betreibt, eine zweite Filiale.

„Wir erweitern aus Platzgründen“

Das neue „Inside Fashion“ eröffnet in der Gerbergasse 12 und konzentriert sich auf Ball- und Anlassmode. „Kundinnen aus ganz Kärnten und sogar der Steiermark finden bei uns seit Jahren das passende Kleid für Firmungen, Bälle oder als Hochzeitsgast“, sagt Wohlmuth. Sogar am Wiener Opernball oder auf den Salzburger Festspielen waren schon Kleider von Gerti Wohlmuth vertreten.

Einen ersten Blick kann man schon erhaschen © KLZ/Pöcher

Bisher konnte man Tages- und Anlassmode im Geschäft am Villacher Hauptplatz erwerben, ab 1. Juni gibt es die Anlassmode nur mehr im neuen Geschäft. „Wir haben uns aus Platzgründen für die zweite Filiale entschieden, im neuen Geschäft können wir die Ballmode einfach schöner präsentieren“, freut sich Wohlmuth, die die beiden Boutiquen gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen führt.

Die neue Filiale befindet sich in der Gerbergasse © KLZ/Pöcher

Mitarbeiterin gesucht

Die neue Boutique hat von Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9:30 bis 14 Uhr. Eine große Eröffnungsfeier findet am 7. Juni ab 16 Uhr statt. „Der Montag bleibt vorerst geschlossen, weil wir noch auf der Suche nach einer weiteren Mitarbeiterin sind“, erklärt Wohlmuth. Interessierte können sich jederzeit bei ihr melden.

Neben Kleidern gibt es in der Gerbergasse zukünftig auch passende Accessoires für den perfekten Auftritt zu kaufen.