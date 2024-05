„Von sportlich und elegant bis hin zur Abendgarderobe“, so beschreibt Brigitte Wahl ihr Sortiment, das sie in ihrer neuen „Brigitte Boutique“ in der Widmanngasse 41 ab Anfang Juni anbieten wird. In ihrem Geschäft hat sie italienische Mode für junge Frauen wie auch ältere Damen – alles selbst ausgesucht. Wahl ist ein Profi in ihrem Fachgebiet, so arbeite sie seit sie 16 Jahre alt war in der Branche: „Mir ist es wichtig zu wissen, was ich verkaufe. Meine Ware habe ich per Hand in Italien ausgewählt und dabei auf hohe Qualität geachtet.“ Das Sortiment umfasst zwar wenig Ware, wird aber ständig wechseln. Wichtig sei für sie die Beratung ihrer Kundinnen: „Bei mir bekommt jeder eine persönliche Beratung. Auf Kundennachfrage suche ich auch das Sortiment auf ihre Wünsche aus.“

Branche ist ihre Erfüllung

Wahl lebt seit zweieinhalb Jahren in Villach. Zuvor hat sie in Deutschland gearbeitet. „Seit meiner Kindheit hatte ich schon einen Bezug zu Österreich. Die Berge, Seen und die Natur liebe ich hier“, so Wahl weiter. In ihrer Freizeit zieht es sie immer wieder an die schönsten Plätze in und um Villach. Da ihre Kinder nun im Erwachsenenalter sind, hat sie sich für die Selbstständigkeit entschieden. „Dieser Beruf und die Branche ist meine Erfüllung. Die Ware selbst auszusuchen und die Kunden zu beraten – das liebe ich so an meinem Beruf“, so Wahl weiter. Italienische Filialen habe sie bereits mehr als zehn Jahre geführt und so ihr Handwerk sowie Auge für Mode gefestigt.

Auf der rund 60 Quadratmeter großen Fläche arbeitet sie zunächst alleine, Ziel ist es, zumindest eine Mitarbeiterin einstellen zu können. Geöffnet hat die „Brigitte Boutique“ montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Einen Instagram-Account wird es dann mit der Eröffnung ebenfalls geben, wo sie ihr Sortiment vorstellen wird.