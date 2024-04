Eine der beliebtesten Pizzerien in Kärnten steht vor einem Betreiberwechsel. Das „Francobollo“ in St. Jakob im Rosental befindet sich kurz vor einer Neuübernahme. „Ja, es ist richtig. Wir sind in Gesprächen, ich möchte zu diesen aber noch nichts sagen, bevor nicht alles unter Dach und Fach ist“, sagt Christoph Rauter. Seit zwei Jahren ist er – nach einem folgenschweren Schicksalsschlag seines Bruders Stefan, der davor federführend im Unternehmen aktiv war – aktiver Geschäftsführer des Restaurants.