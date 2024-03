Jedes Jahr im Frühling präsentiert der Falstaff Restaurant- und Gasthausguide welche die besten Restaurants des Jahres sind und welche neu in den Guide aufgenommen wurden. In der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See konnten 37 Häuser überzeugen, davon fünf Neueinsteiger.

Bewertet wird beim Falstaff nach folgendem System: Es können maximal vier Gabeln und 100 Punkte vergeben werden. Davon maximal 50 Punkte für das Essen, 20 für den Service, 20 für die Weinkarte und zehn für das Ambiente.

Das sind die Newcomer

Zum ersten Mal vom Falstaff ausgezeichnet wurden das Restaurant „Aurea“ (Zwei Gabeln, 87 Punkte) und die „Enotega by Tschudlhof“ (Eine Gabel, 83 Punkte) in Villach, die „Geschmackssache“ (Eine Gabel, 83 Punkte) in Augsdorf bei Velden, die Pizzeria „Da Leopoldo“ (Eine Gabel, 81 Punkte) in Velden sowie das Restaurant „Fuchs & Hase“ (Eine Gabel, 84 Punkte) in Rosegg. Das „Aurea“, die „Enotega“ und die „Geschmackssache“ durften sich im vergangenen Herbst auch schon über die erste Auszeichnung des Restaurantführers „Gault&Millau“ freuen, für das „Fuchs & Hase“ und „Da Leopoldo“ sind es die ersten Auszeichnungen.

Platz Eins bleibt unverändert

Unverändert auf Platz Eins in Villach Stadt steht das Gourmetrestaurant Lagana im Hotel Voco in Villach. Unverändert zum Vorjahr konnte das Team rund um Küchenchef Thomas Mayerl und Restaurantleiter Wolfgang Tlacbaba seine drei Gabeln und 90 Punkte halten. In Villach Land kann das Restaurant „Seespitz“ im Schlosshotel in Velden den Titel verteidigen. Auch hier bleibt man bei drei Gabeln und 92 Punkten.