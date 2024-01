Schon Fritz Werners Vater betrieb in der 10.-Oktober-Straße 2 am Oberen Kirchenplatz in Villach das Sportgeschäft Werner, am 1. November 1958 übernahm der Junior das Regiment und betrieb das Geschäft bis Anfang der Neunzigerjahre mit einem Vollsortiment - von Wanderequipment über Anglerei und Skizubehör fand man alles bei „Sport Werner“. Und nicht nur das.

Toto schon seit 1947

Schon seit den Jahren 1947/48 wurde bei „Sport Werner“ auch Fußball- und Pferdetoto angeboten. Als Toto erstmals in Österreich eingeführt wurde, wurde Werners Vater, der Teil der Skiläufervereinigung war, angefragt, ob er eine Wettannahmestelle in sein Geschäft integrieren will. Anfangs musste man noch spezielle Marken in den Postämtern kaufen, die Wettscheine in den Annahmestellen holen und pro Tipp zwei Marken kleben. Auch von der Digitalisierung war natürlich noch nichts zu spüren – die Wettscheine wurden noch per Post verschickt. Am 1. September 1986 wurde mit „6 aus 45“ Lotto in Österreich eingeführt und Toto gleichzeitig von der österreichischen Glücksspielmonopolverwaltung übernommen.

Partner der ersten Stunde

Somit war Fritz Werner auch Lotto-Partner der ersten Stunde. Da es in Villach jedoch immer mehr und vor allem immer größere Sportartikelketten gab, beschloss Werner Anfang der 1990-er Jahre, das Sportgeschäft aufzugeben. Anstelle von „Sport Werner“ übernahm mit „Americas Best“ ein Bekleidungsgeschäft und seit 2003 hatte sich Elisabeth Brunner mit „Lisi‘s Boutique“ am Oberen Kirchenplatz als Untermieterin angesiedelt. Was immer blieb war Herr Werner mit seiner Lotto und Toto-Annahmestelle. Am 31. Oktober 2018, nach 60 Jahren im Geschäft, wollte der Villacher aber nicht mehr. „Ich hatte einfach keine Lust mehr, jeden Tag ins Geschäft zu gehen“, lacht der lebensfrohe 83-Jährige. Elisabeth Brunner übernahm kurzerhand die Geschicke des Herrn Werner, der mit Lotto-Toto als Hauptmieter blieb.

Nach 65 Jahren ist endgültig Schluss

Am vorletzten Tag des vergangenen Jahres, am 30. Dezember 2023, ging nun aber doch der letzte Schein über den Tresen, und zwar an Fritz Werner selbst. „Ich habe immer selber gespielt, aber dieser Schein war auch mein letzter“, sagt er. Sollte der große Gewinn eintreten, will er im neuen Lebensabschnitt gemeinsam mit seiner Gattin seinen Bruder in Australien und die Tochter in Guernsey besuchen.