Seit mittlerweile 30 Jahren befindet sich in Maria Gail, genauer in der Chromstraße das Servicecenter der Firma Hagleitner, dem Spezialisten für Hygiene, Desinfektions- und Pflegemittel für Betriebe und öffentliche Institutionen. Der Standort in Villach war einer der ersten Servicezentren des Salzburger Hygieneunternehmens, das in 66 Ländern bereits exportiert. „Von Villach aus werden unsere Kunden aus Kärnten, Osttirol, dem Lungau und Murau betreut. Im B2B Bereich betreuen wir von Villach aus 3.500 Firmen“, erklärt Bernhard Peßenteiner, Pressesprecher des Hygieneunternehmens mit Firmensitz in Zell am See. Das Servicecenter ist in die Jahre gekommen und entspricht auch nicht mehr dem Architekturdesign, das alle Hagleitner Standorte gleich erkennbar macht. „Eine weiße Halle und ein blauer Kubus aus Glas und Stahl sollen zukünftig auch in Villach dafür sorgen, dass man die Marke Hagleitner sofort erkennt“, ergänzt Peßenteiner. Gebaut wurde zehn Monate, die letzten kleinen Arbeiten an den Grünanlagen werden in Kürze abgeschlossen sein.